Валенсия, Испания, , 09:01 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Валенсия» может продать семь игроков в летнее трансферное окно. Об этом 15 июля сообщает El Chiringuito.

Отмечается, что «Валенсия» готова расстаться с вратарём Яспером Силлессеном, полузащитниками Франсисом Кокленом, Жоффреем Кондогбиа, Ферраном Торресом, Даниэлем Парехо и нападающими Родриго Морено и Гонсалу Гуэдешом.

Напомним, за «Валенсию» играет и российский полузащитник Денис Черышев.

На сегодняшний день «Валенсия» идёт на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 50 очков после 36 туров.