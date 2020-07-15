Уиган, Великобритания, , 08:30 — REGNUM «Уиган Атлетик» одержал разгромную победу над «Халл Сити» в матче 44-го тура второго по силе английского дивизиона — «Чемпиошипа». Встреча завершилась со счётом 8:0.

В составе «Уигана» хет-трик оформил полузащитник Киран Довелл, дубль на счету форварда Киффера Мура. Ещё по голу забили Кол Нейсмит, Джамал Лоу и Джозеф Уильямс.

«Уиган» набрал 57 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Халл» с 45 очками находится в зоне вылета, на 22-м месте.

В 2017 году главным тренером «Халл Сити» был Леонид Слуцкий, но он был уволен через несколько месяцев после назначения из-за неудовлетворительных результатов.