Саратов, , 08:37 — REGNUM В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» планируют построить бассейны в Перелюбском и Турковском районах Саратовской области. Эти и другие вопросы обсудили на встрече во вторник, 14 июля 2020 года, глава Минспорта РФ Олег Матыцин и министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

На встрече также присутствовал вице-губернатор Александр Стрелюхин, совместно с которым обсуждались перспективы развития спорта в регионе. Был поднят вопрос о реконструкции водно-спортивной базы «Олимпия», где тренируются спортсмены по гребле на байдарках и каноэ. После реализации этого объекта соревнования всероссийского уровня станут чаще проводиться в регионе. Также при поддержке минспорта РФ в Энгельсе планируется строительство масштабного проекта — крытой ледовой арены.

ИА REGNUM напоминает, в городе Энгельс Саратовской области с начала 90-х годов прошлого века ведется строительство бассейна при школе №32.

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