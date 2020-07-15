Буэнос-Айрес, , 08:15 — REGNUM Нападающий аргентинского футбольного клуба «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч заявил, что хочет перейти в московский ЦСКА. Об этом 15 июля сообщил журналист Сезар Мерло в Twitter.

«Я благоприятно смотрю на возможность играть в России. Этот возможный трансфер в ЦСКА может стать трамплином для перехода в более важную лигу», — приводит журналист слова Гайча.

Ранее сообщалось, что «Сан-Лоренсо» согласился продать 80% прав на Гайча в ЦСКА за €8,5 млн.

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