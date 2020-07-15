Орландо, США, , 08:10 — REGNUM «Филадельфия Юнион» одержала победу над «Интер Майами» в матче американской футбольной лиги MLS. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Филадельфии» голы забили защитник Кай Вагнер (5) и нападающий Каспер Пшибылко (63). У «Интера» отличился хавбек Родольфо Писарро (36).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Орландо» одержал победу над «Интер Майами» в первом матче после возобновления сезона в MLS со счётом 2:1.

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