Портиман, , 07:51 — REGNUM «Портимоненсе» одержал победу над «Боавиштой» в матче 32-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Портимоненсе» голы забили защитники Виллиан Роша (14) и Лукас (42), реализовавший пенальти. «Боавишта» ответил точным ударом защитника Марлона.

На сегодняшний день «Портимоненсе» занимает 15-е место в чемпионате Португалии, на счету команды 30 очков. «Боавишта» идёт на 12-м месте с 38 очками.

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