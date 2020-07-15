Барселуш, , 07:48 — REGNUM «Жил Висенте» одержал победу над «Тонделой» в матче 32-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Жил Висенте» голы забили полузащитник Рубен Рибейру (29), защитник Рубен Фернандеш (57) и нападающий Божидар Краев (64).

Футболисты «Тонделы» ответили точными ударами защитников Йоана Тавареса (73) и Филипе Сампайо (84).

На сегодняшний день «Жил Висенте» занимает девятое место в чемпионате Португалии, на счету команды 42 очка. «Тондела» идёт на 16-м месте с 30 очками.

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