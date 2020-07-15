Лиссабон, , 07:34 — REGNUM «Бенфика» одержала победу над «Виторией Гимарайнш» в матче 32-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Бенфики» голы забили полузащитник Франциско Мачедо (37) и нападающий Харис Сеферович (87).

На сегодняшний день «Бенфика» занимает второе место в чемпионате Португалии, на счету команды 71 очко. «Витория Гимарайнш» идёт на седьмом месте с 46 очками.

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