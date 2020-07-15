Бергамо, Италия, , 07:30 — REGNUM «Аталанта» одержала победу над «Брешией» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе «Аталанты» хет-трик оформил полузащитник Марио Пашалич (2, 55, 58). Ещё по голу забили Мартен де Рон (25), Руслан Малиновский (28) и Дуван Сапата (30).

На сегодняшний день «Аталанта» набрала 70 очков и находится на втором месте в Серии А. «Брешия» идёт на 19-м месте с 21 очком.

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