Москва, , 23:49 — REGNUM Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан, согласно информации портала Libero. pe, останется в клубе. Перуанец заключит новый контракт с «железнодорожниками» до конца 2020 года.

Фарфан пропустил большую часть сезона из-за тяжелой травмы, полученной в мае 2019 года. Впервые в этом сезоне игрок появился в матче 28-го тура чемпионата России против «Уфы», отличившись в той встрече голом, который спас команду от поражения.

Действующий контракт перуанца с «Локомотивом» истекает в июле.