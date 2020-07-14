Уиган, , 22:37 — REGNUM «Уиган Атлетик» забил восемь безответных мячей в ворота «Халл Сити» в матче 44-го тура второго по силе Английского футбольного дивизиона. Встреча прошла на стадионе «Ди-Дабл-Ю» и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 8:0.

В составе «Уигана» по одному голу на свой счет записали Джамал Лоу, Кэл Нэйсмит, Джозеф Уильямс, двумя голами отличился Киффер Мур, хет-трик оформил Киран Дауэлл.

Этот матч стал самой результативной победой в 88-летней истории «Уигана».

Напомним, что ранее «Халл Сити» возглавлял российский специалист Леонид Слуцкий.

На данный момент «Уиган», набрав 57 очков, занимает 13-ю строчку Чемпионшипа. «Халл» с 45 баллами на счету расположился на 23 месте.