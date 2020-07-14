Флорида, США, , 22:23 — REGNUM Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался касательно приближающегося рестарта сезона Национальной хоккейной лиги. Напомним, что чемпионат был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Регулярный чемпионат было принято досрочно завершить, турнир возобновится розыгрышем плей-офф Кубка Стэнли 1 августа.

«Это новый вызов. Мы должны быть крепкими и готовыми работать вместе, поддерживая друг друга», — приводит высказывание Бобровского официальный аккаунт «Флориды» в «Твиттере».

В грядущем плей-офф «Флориде» выпало сыграть с «Нью-Йорк Айлендерс».