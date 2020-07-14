Казань, , 22:07 — REGNUM «Ак Барс» испытывает сложности в переговорах с нападающим Евгением Свечниковым.

Согласно сообщениям портала «Бизнес Online», «Ак Барс» собирается заключить контракт с российским хоккеистом сроком на два года, однако сам Свечников сообщил, не готов надолго задерживаться в КХЛ.

В планах Свечникова подписать полугодовое соглашение, по которому хоккеист будет выступать в КХЛ до декабря, пока в НХЛ не откроются тренировочные лагеря перед началом следующего сезона. Россиянин вернется в состав системы «Детройт Ред Уингз»

В общей сложности в НХЛ 23-летний нападающий провел 20 матчей за основной состав «красных крыльев», в которых отличился 4 (2+2) очками. В АХЛ в его активе 176 матчей и 97 (38+59) очков.