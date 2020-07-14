Милан, Италия, , 20:55 — REGNUM Защитник Симон Кьер заключит полноценный контракт с «Миланом».

Руководство итальянского клуба сообщило, что готово выкупить права на 31-летнего защитника «Севильи» Симона Кьера, «Милан» заплатит 3,5 миллиона евро. О переходе футболиста будет объявлено в ближайшее время.

Датский футболист присоединился к «россонери» минувшей зимой, согласовав условия полугодичной аренды. В составе «Милана» Кьер провел девять матчей, не отличившись результативными действиями.

Первое полугодие нынешнего сезона Симон провел на правах аренды в «Аталанте», сыграв за них пять матчей.