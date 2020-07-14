Москва, , 20:39 — REGNUM ЦСКА может приобрести бывшего нападающего «Вест Хэма».

Согласно информации портала Bobsoccer, ЦСКА интересуется усугами нападающего португальского клуба «Фамаликан» Тони Мартинесом. В текущем сезоне на счету 23-летнего футболиста 18 (13+5) результативных баллов по системе «гол+пас» в 37 матчах во всех турнирах.

Ранее испанский форвард принадлежал «Вест Хэм», однако выступал за молодежную команда лондонского клуба. Прошлым летом на правах свободного агента переехал в Португалию.