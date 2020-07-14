Москва, , 17:48 — REGNUM Футболист московского «Динамо» Заурбек Плиев дисквалифицирован на два матча за толчок игрока «Крыльев Советов» Дениса Поповича рукой в лицо. Об этом 14 июля сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

«КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста «Динамо» Заурбека Плиева на два матча за умышленный толчок игрока соперника во время матча с «Крыльями Советов», — сказал Григорьянц.

Как сообщало ИА REGNUM, футболисты самарских «Крыльев Советов» в выездном матче двадцать восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграли московскому «Динамо». Встреча завершилась со счётом 0:2.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Максимилиан Филипп (пенальти) и Николай Комличенко (пенальти).

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