Ростов-на-Дону, , 16:46 — REGNUM Высказывание главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина наносят ущерб деловой репутации Российской футбольной премьер-лиги и чемпионата России. Так считает президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Прядкин обратился к председателю комитета по этике Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть на ближайшем заседание комментарий наставника жёлто-синих. Копию письма разместил на своей странице сам Валерий Карпин.

https://www.instagram.com/p/CCnmS4cFjcZ/

ИА REGNUM напоминает, что Карпин назвал чемпионат ненормальным и процитировал советского футболиста, заслуженного тренера СССР Павла Бышовца, который на прощальной пресс-конференции в качестве тренера столичного «Локомотива» в 2007 году сказал, что «есть предел положительным человеческим качествам, но человеческой мерзости нет предела».

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