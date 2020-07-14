Нур-Султан, 14 июля 2020, 15:40 — REGNUM Кубок президента Казахстана по хоккею отменён из-за пандемии коронавируса. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Барыс».
Предсезонный турнир должен был пройти с 7 по 11 августа в Нур-Султане. Предполагалось, что в нём сыграют «Барыс», минское «Динамо» и сборная Южной Кореи. Турнир проходит с 2010 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Барыс» перенёс старт предсезонного сбора из-за введения карантина в Казахстане.
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