Мюнхен, Германия, , 15:28 — REGNUM Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер стал фигурантом скандала после того, как попал на видео поющим хорватскую националистическую песню.

Ролик с его участием появился в Сети. На нём Нойер, находясь на отдыхе в Хорватии вместе с тренером вратарей «Баварии» Тони Тапаловичем, поёт песню Lijepa li si.

Автором песни является хорватский певец Марко Перкович, которого обвиняют в симпатиях ультраправой фашистской организации Усташи.

В песне упоминается непризнанная республика Герцег-Босна, существовавшая в 1991—1994 годах после распада Югославии и во время Боснийской войны.

В результате скандала Нойер подвергся серьёзной критике в Германии, Сербии и Боснии и Герцеговине. Ему пришлось оправдываться тем, что он не знает хорватского языка и понимает смысла песни.