Москва, , 14:32 — REGNUM Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов передал принадлежавшие ему акции «Уфы». Об этом 14 июля сообщает ТАСС.

«Акции были переданы брату сразу же после того, как я уволился. Мне они теперь зачем?» — сказал Газизов.

Напомним, Газизов был генеральным директором «Уфы» с 2012 года. После назначения на эту должность он купил часть акций клуба. Ещё часть акций принадлежит его брату Рамилю Газизову.

10 июля 2020 года «Спартак» объявил о назначении Газизова на пост гендиректора клуба вместо уволенного Томаса Цорна.

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