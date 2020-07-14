Стокгольм, , 14:15 — REGNUM Шведская хоккеистка София Рейдеборн решила разорвать контракт с клубом «СДЕ», входящим в Шведскую женскую хоккейную лигу. Причина такого решения — продолжающийся конфликт Рейдерборн с коллегами по команде относительно нескольких заявлений спортсменки. В частности Рейдеброн дала понять, что «любовные отношения» среди игроков внутри Лиги мешают профессионализму, за что была обвинена в «гомофобии» и «нетерпимости». Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Ранее Райдеборн публично признавалась, что любовные связи среди игроков-женщин в Лиге, по ее мнению, создают определенные проблемы внутри команд, приводящие к недостатку профессионализма. Ее слова были встречены с критикой, со спортсменкой не согласились и в социальных сетях, где ее коллега по команде, хоккеистка Жаки Пьерри, назвала взгляды Рейдеборн «женоненавистническими» и «гомофобными».

"На самом деле я не думаю, что больше смогу играть в команде, где мои товарищи являются моими же противниками. Для команды это не будет очень хорошо, да и для меня тоже, поэтому я предпочла уйти из клуба», — прокомментировала свое решение о разрыве контракта Рейдеборн.