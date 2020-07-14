Ростов-на-Дону, , 13:40 — REGNUM Назначена судейская бригада на матч 29-го тура Российской премьер-лиги «Рубин» — «Ростов», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды.

За соблюдением правил игры будет следить Василий Казарцев. Ему будут помогать Алексей Лунёв и Роман Милюченко. В качестве резервного судьи заявлен Анатолий Жабченко.

Ответственность за систему VAR будет нести Сергей Карасёв вместе с Андреем Болотенковым и инспектором Сергеем Мартыновым.

ИА REGNUM напоминает, что матч «Рубин» — «Ростов» был перенесён с 15 на 16 июля. Игра состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани в 18:00 мск.