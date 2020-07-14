Милан, Италия, , 13:05 — REGNUM Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте заявил о готовности покинуть пост наставника команды. Об этом 14 июля сообщает Sky Sport Italia.

«Если все довольны тем, что я делаю, то не вижу причин, почему нам не стоит продолжать проект. Если же в клубе недовольны тем, что я делаю, не буду колебаться и уйду», — сказал Конте.

В настоящее время «Интер» занимает второе место в Серии А. На счету команды 68 очков после 32-го тура. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет восемь очков.

Напомним, Конте возглавил «Интер» летом 2019 года. До этого он работал в «Ювентусе», «Челси» и сборной Италии.

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