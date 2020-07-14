Ростов-на-Дону, , 11:38 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин может быть отстранён от футбольной деятельности. Причиной для разбирательства Российского футбольного союза послужило высказывание наставника о «человеческой мерзости».

«Ненормальный чемпионат. Процитирую Бышовца: нет предела человеческой мерзости. Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли», — отметил руководитель тренерского штаба жёлто-синих после матча с «Оренбургом».

Вместе с Карпиным под санкции РФС может попасть гендиректор столичного «Локомотива» Василий Кикнадзе, который во время матча с «Уфой» продемонстрировал неприличный жест в адрес одного из болельщиков. Как цитирует РИА Новости члена комитета по этике РФС Андрея Созина, нарушителям грозит «весь спектр, который вообще возможен: от замечания до отстранения от футбольной деятельности».

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