Москва, , 11:03 — REGNUM В финансово-хозяйственной деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выявлены нарушения. Об этом 14 июля сообщает Олимпийский комитет России (ОКР).

ОКР опубликовал отчёт аудиторской компании, которая провела проверку деятельности РУСАДА за 2018 и 2019 годы. Аудит был инициирован ОКР и Параолимпийским комитетом России (ПКР), которые являются учредителями РУСАДА, и проведён в марте-апреле 2020 года.

Отмечается, что необходимость проверки была вызвана тем, что гендиректор РУСАДА Юрий Ганус нарушил процедуру выбора аудиторской компании для анализа отчетности за 2018 год.

У учредителей возникли сомнения относительно полноты и достоверности предоставленного заключения, поэтому для проведения аудита они выбрали другую компанию. Результаты проверки переданы в наблюдательный совет РУСАДА, который проанализирует характер нарушений и отреагирует в рамках своих полномочий.

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