Нью-Йорк, США, , 10:19 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» подписал контракт с российским вратарём Ильёй Сорокиным. Об этом 14 июля сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в Twitter.

Отмечается, что соглашение будет рассчитано до фактического завершения текущего сезона.

В сезоне 2019/20 Сорокин выступал за московский ЦСКА, отыграв 60 матчей в регулярном чемпионате и пропустив 54 шайбы.

В плей-офф Кубка Гагарина он провёл, четыре встречи, в двух из которых сыграл на ноль, и пропустил три шайбы.