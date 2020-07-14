Колумбус, США, , 10:12 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» подписал контракт с российским нападающим Михаилом Григоренко. Об этом 14 июля сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в Twitter.

Отмечается, что соглашение с 25-летним форвардом рассчитано до конца сезона 2020/21. Зарплата экс-игрока ЦСКА в новом клубе составит $1,2 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом» из-за нарушения сроков регистрации соглашения.

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