Миннеаполис, США, , 09:58 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» утвердил Дина Эвасона в должности главного тренера команды. Об этом 13 июля сообщается на сайте клуба.

«Очень рад объявить, что Дин Эвасон — наш полноценный главный тренер. Дин проделал фантастическую работу в качестве исполняющего обязанности и заслуживает этого шанса», — заявил генменеджер клуба Билл Герин.

Отмечается, что контракт специалиста с «Миннесотой» рассчитан на два года.

В феврале Эвасон стал исполняющим обязанности главного тренера после того, как был уволен Брюс Будро.

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