Монреаль, Канада, , 09:36 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» подписал контракт новичка с российским защитником Александром Романовым. Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в Twitter.

Отмечается, что соглашение с бывшим хоккеистом ЦСКА рассчитано на три сезона. При этом Романов будет тренироваться вместе с командой, но не сможет играть в оставшихся матчах сезона 2019/20.

В прошлом сезоне КХЛ Романов сыграл в 43 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счёт семь результативных передач. В плей-офф он провёл четыре встречи, не отметившись результативными действиями.