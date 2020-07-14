Барселона, Испания, , 08:19 — REGNUM Нападающий «Зенита» Малком вошёл в рейтинг лучших форвардов «Барселоны» за последние 20 лет. Об этом 14 июля сообщает портал Give me Sport.

Малком занял 24-е место в рейтинге с показателем 0,16 гола за матч. Лидером в этом списке стал Лионель Месси (0,87). Второе место занял Луис Суарес (0,7), третье — Самуэль Это’О (0,65).

Также в десятку вошли Неймар (0,56), Златан Ибрагимович (0,48), Патрик Клюйверт (0,47), Хавьер Савиола (0,42), Тьерри Анри (0,4), Давид Вилья (0,4) и Алексис Санчес (0,33).