Токио, , 08:12 — REGNUM Для участников Олимпийских Игр в Токио, перенесённых из-за коронавируса на 2021 год, может быть установлен упрощённый въездной режим, заявила министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото. Об этом 14 июля сообщает агентство Kyodo.

Как отмечает агентство, властям страны приходится учитывать значительную вероятность того, что к началу Игр летом 2021 года пандемия коронавируса в полной мере ещё не завершится. А значит, с некоторыми странами у Японии всё еще будет приостановлено сообщение, что вызовет трудности с прибытием на соревнования спортсменов из этих стран.

Из заявления Хасимото следует, что власти страны намерены осуществлять допуск иностранных спортсменов на Олимпиаду, даже если эпидемиологическая обстановка в их стране не будет отвечать критериям японской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, один из директоров оргкомитета Игр Харуюки Такахаси заявил, что если ситуация с коронавирусом не позволит провести Олимпийские игры в Токио в 2021 году, необходимо будет проработать вариант ещё одного переноса сроков. Отмечается, что впервые столь высокое официальное лицо Олимпиады в Токио заявило о возможности ещё одной отсрочки.

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