Сетубал, , 07:59 — REGNUM «Фамаликан» одержал победу над «Виторией Сетубал» в матче 32-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Фамаликана» дубль оформил нападающий Диогу Гонсалвеш (15, 89). «Витория» ответила голом защитника Жубала (24).

На сегодняшний день «Фамаликан» занимает пятое место в чемпионате Португалии, на счету команды 68 очков. «Витория Сетубал» идёт на 16-м месте с 30 очками.

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