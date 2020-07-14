Манчестер, Великобритания, , 07:33 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:2.

На 12-й минуте счёт открыл полузащитник «Саутгемптона» Стюарт Армстронг. «Манчестер Юнайтед» смог быстро сравнять счёт и выйти вперёд: отличились форварды Маркус Рашфорд (20) и Антони Марсьяль (23).

Но «Манчестер Юнайтед» не смог удержать победу и упустил возможность выйти на третье место в АПЛ. На 96-й минуте счёт сравнял форвард «Саутгемптона» Майкл Обафеми.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» набрал 59 очков и находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» идёт на 12-м месте с 45 очками.

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