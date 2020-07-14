Орландо, США, , 01:51 — REGNUM Ещё у двух игроков клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), готовящихся к рестарту сезона на тренировочной базе в Орландо, тесты на коронавирус дали положительный результат. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба профсоюза игроков НБА.

Таким образом, общее число игроков, выбывших из возобновляющегося 31 июля чемпионата, прерванного в марте в связи с угрозой нового коронавируса SARS-Cov-2, достигло 19.

Отмечается, что заразившиеся были выявлены в результате тестирования, проходившего по прибытии команд в Орландо 7 июля. Всего в нём приняли участие 322 баскетболиста.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля разыгрывающий команды НБА «Хьюстон Рокетс» Рассел Уэстбрук сообщил, что у него обнаружили коронавирус. «Хьюстон» уже заселился в кампус Орландо, где планирует доиграть намеченный на 31 июля рестарт сезона НБА без Уэстбрука и Джеймса Хардена.

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