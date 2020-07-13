Витория-Гастейс, Испания, , 23:29 — REGNUM «Хетафе» не смог справится с обороной «Леганеса» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Мендисорротца» в Витории и завершилась с равным счетом — 0:0.

«Алавес» был зажат на своей половине из-за чего большинство статистических показателей заметно лучше у «Хетафе». Гости смогли нанести 14 ударов в сторону ворот «Алавеса», из которых четыре удара дошли до вратаря, семь ударов улетели мимо, а еще три были блокированы. По проценту владения мячом «Хетафе» также обыграл своих соперников — 46 против 54 процентов.

«Хетафе» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 54 очка. «Алавес» с 36 баллами в активе, занимая 17-ю строчку, находится на грани зоны вылета.