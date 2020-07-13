Манчестер, Великобритания, , 22:26 — REGNUM Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа вышел в стартовом составе на матч 35-го тура Английской премьер-лиги с «Саутгемптоном». Встреча проходит на домашней арене «манкунианцев» «Олд Траффорд».

Давид Де Хеа Кирилл Венедиктов

Испанец вышел на свою 400-ю игру в футболке «дьяволов». В их составе голкипер провел 140 сухих матчей.

На данную минуту «манкунианцы» лидируют в счете с преимуществом в один мяч.

Счет встречи был открыт на 12-й минуте усилиями полузащитника «Саутгемптона» Стюарта Армстронга. Ответный мяч не заставил себя долго ждать, Маркус Рэшфорд сравнял счет на 21-й минуте. После чего, буквально на контратаке, Антони Марсьяль помог «манкунианцам» впервые в этом матче выйти в лидеры, случилось это на 23-й минуте — 2:1 в пользу хозяев.