Барселона, Испания, , 21:50 — REGNUM Согласно сообщениям испанского портала Mundo Deportivo, каталонская «Барселона» рассматривает вариант с подписанием контракта с центровым литовского «Жальгириса» Джоком Лэндейлом.

По данным источника, австралийский баскетболист воспользуется опцией и станет свободным агентом. Лэндейл ранее заявлял о желании в ближайшее межсезонье подписать контракт с одним из клубов НБА.

В минувшем розыгрыше Евролиги Лэндейл в среднем набирал 11 очков и 4,4 подбора за игру.