Вашингтон, , 21:43 — REGNUM Американский футбольный клуб «Вашингтон Редскинс» (Краснокожие) сменит свое название и логотип из-за обвинений в расизме. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Игроки «Вашингтон Редскинс» (Краснокожие) (сс) KA Sports Photos

Отмечается, что в настоящее время ведется работа над новым названием и логотипом. В выборе участвует владелец команды Дэниэл Снайдер, который ранее заявлял, что никогда не изменит название клуба.

Логотип клуба представляет собой изображение индейца в профиль, а «Редскинс» переводится как «Краснокожие».

Как сообщало ИА REGNUM, волна протестов против произвола полиции и расизма вспыхнула в США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Эти события также привели к активизации движения Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.

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