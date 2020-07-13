Казань, , 21:38 — REGNUM Казанский «Рубин» подписал контракт с нападающим Деспотовичем.

Джордже Деспотович Антон Зайцев

Согласно сообщениям портала «Спорт-Экспресс», бывший нападающий омского «Оренбурга» Джордже Деспотович на правах свободного агента заключил контракт с «Рубином». Официально о подписании объявят в ближайшие дни.

Им также интересовались представители «Ростова», ЦСКА и «Локомотива». Ранее сообщалось об интересе со стороны турецких клубов.

По данным источника, заработная плата футболиста составит около одного миллиона евро в год.

В 20 матчах текущего розыгрыша Российской премьер-лиги футболист набрал 8 (8+0) результативных баллов по системе «гол+пас».