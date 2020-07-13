Нижний Новгород, , 20:39 — REGNUM Форвард Энди Миле вернулся в нижегородское «Торпедо».

Энди Миле TheAHL

Согласно сообщениям портала Sportbox, американский нападающий Энди Миле, от которого несколькими днями ранее отказалась «Аризона», подписал однолетний контракт с «Торпедо».

Ранее «Аризона Койотис» выставила форварда Энди Милена на драфт отказов с целью расторжения контракта. Соглашение было рассчитано до конца сезона 2020/2021.

Миле защищал цвета «Торпедо» в сезоне 2018−2019 годов.

В минувшем сезоне 32-летний американец провел 58 матчей в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «койотов» «Тусон Роудраннерс», набрав в их составе 48 очков (15+33).