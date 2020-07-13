Сент-Пол, США, , 20:30 — REGNUM Бывший нападающий ЦСКА Кирилл Капризов продолжит карьеру в Северной Америке.

Российский нападающий Кирилл Капризов наконец договорился о своем первом контрактном соглашении с клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесотой Уайлд», сообщается на официальной странице команды. Контракт с опытным «армейцем» рассчитан на два игровых сезона. Действие договора начнется прямиком с нынешнего сезона.

«Миннесота» выбрала 23-летнего игрока в 5-м раунде драфта 2015 года под общим 135-м номером.

В общей сложности Капризов принял участие в 293 матчах КХЛ, в которых набрал 230 (113+117) очков.

В составе ЦСКА форвард стал двукратным чемпионом России, а также выиграл Кубок Гагарина в 2019 году.