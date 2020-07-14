Архангельск, , 07:03 — REGNUM Хоккей с мячом — вид спорта, чуждый элитарности, он всегда был массовым. О будущем и настоящем бенди — хоккея с мячом — рассказал автору ИА REGNUM Владимиру Станулевичу президент международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник.

Борис Скрынник, президент Международной федерации хоккея с мячом Владимир Станулевич © ИА REGNUM

При всей своей массовости, а может, и благодаря ей, бенди является дружным и «правильным» видом спорта. Здесь спортсмены не принимают допинг, а политика не становится яблоком раздора: для примера, после 2013 года, после Крыма, в отношениях внутри федерации ничего не изменилось.

«Мы все понимаем, что, если начнем ссориться, наш вид спорта «спикирует». Бенди по всем рейтингам занимает среди зимних видов спорта второе место. Больше всего увлеченных бенди в России, Финляндии, Норвегии, Швеции», — рассказывает Скрынник.

Читайте статью Владимира Станулевича «Хоккей с мячом есть даже в Сомали».