Ростов-на-Дону, , 16:01 — REGNUM Состав футбольного клуба «Ростов» пополнил 20-летний хавбек курского «Авангарда», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих.

Известно, что полузащитник Константин Ковалёв прибыл в Ростов-на-Дону и в течение двух недель в течение двух недель находился на самоизоляции. Воспитанник курской школы футбола провёл 18 матчей в футбольной национальной лиге (ФНЛ) и забил один гол.

ИА REGNUM напоминает, что ранее состав футбольного клуба «Ростов» пополнил 18-летний форвард из Македонии Давид Тошевски. Кроме того, достигнут договорённость о переходе японского хавбека Кенто Хасимото из«Токио».

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