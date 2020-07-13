Москва, , 14:56 — REGNUM Московский ЦСКА расторг контракт с хоккеистом Сергеем Калининым. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В августе 2018 года Калинин перешёл в ЦСКА из санкт-петербургского СКА. В составе ЦСКА 29-летний форвард выиграл Кубок Гагарина в 2019 году и стал чемпионом России (2019, 2020).

В сезоне 2019/20 Калинин сыграл в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 10 (7+3) очков. В четырех матчах плей-офф он не отметился результативными действиями.