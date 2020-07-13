Сеул, , 14:11 — REGNUM Командный чемпионат мира (ЧМ) по настольному теннису, который должен был пройти в южнокорейском Пусане в марте 2020 года, состоится в следующем году. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, чемпионат пройдет в Пусанском выставочном конференц-центре (BEXCO) с 28 февраля по 7 марта.

Известно, что данное решение было принято на совещании руководства Международной федерации настольного тенниса с представителями оргкомитета 13 июля.

Отметим, что дата проведения спортивного мероприятия переносится в третий раз из-за коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 62 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 13 479.

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