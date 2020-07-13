Ньон, Швейцария, , 13:29 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принимает к сведению решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о смягчении санкций в отношении «Манчестер Сити». Об этом 13 июля сообщает пресс-служба организации.

«УЕФА принимает к сведению решение суда о смягчении санкций, наложенных на «Манчестер Сити», — говорится в заявлении.

Отмечается, что срок давности многих предполагаемых нарушений «Манчестер Сити», который составляет пять лет, уже истёк. Кроме того, комиссия посчитала некоторые доказательства недостаточно убедительными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля CAS отменил двухлетнюю дисквалификацию «Манчестер Сити» в еврокубках и сократил размер штрафа с €30 млн до €10 млн.

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