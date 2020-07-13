Манчестер, Великобритания, , 13:13 — REGNUM Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) приветствует английский футбольный клуб «Манчестер Сити». Об этом 13 июля сообщает пресс-служба клуба.

«Манчестер Сити» приветствует сегодняшнее решение и видит в нём подтверждение позиции клуба и доказательств, которые нам удалось предоставить», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля CAS отменил двухлетнюю дисквалификацию «Манчестер Сити» в еврокубках, решение о которой вынес УЕФА.

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