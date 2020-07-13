Москва, , 11:30 — REGNUM Кубок Кремля по современному пятиборью перенесён на 2021 год. Об этом 13 июля сообщил президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

«Сегодня с утра у нас состоялось заседание, на котором было принято решение не проводить Кубок Кремля в этом году, а перенести его на сентябрь следующего года», — цитирует Аминова ТАСС.

Он отметил, что решение о переносе принято из-за транспортной ситуации, поскольку сейчас, по его словам, никто не может гарантировать, что иностранные спортсмены смогут прилететь в Россию и вылететь обратно.

Ранее сообщалось, что ФСПР планирует провести Кубок Кремля в сентябре 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса.

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