Шпильберг, Австрия, , 10:46 — REGNUM Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят вновь отказался становиться на колено перед гонкой.

Перед Гран-при Штирии гонщики приняли участие в акции против расизма. Как и за неделю до этого, часть пилотов встала на колено, а несколько человек осталось стоять.

Помимо Квята, среди тех, кто остался стоять, были Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Кими Райкконен («Альфа Ромео») и Шарль Леклер («Феррари»).

В первой гонке, на Гран-при Австрии, не вставали на колено Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») и Карлос Сайнс — младший («Макларен»), которые в этот раз не принимали участия в церемонии.

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