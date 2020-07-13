Парма, Италия, , 09:50 — REGNUM «Парма» сыграла вничью с «Болоньей» в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В первом тайме «Болонья» забила два гола: отличились защитник Данило Ларанжера (3) и полузащитник Роберто Сориано (16).

«Парма» смогла отыграться в добавленное время благодаря голам хавбека Ясмина Куртича (93) и нападающего Роберто Инглезе (95).

На сегодняшний день «Парма» набрала 40 очков и находится на 12-м месте в Серии А. «Болонья» идёт на десятом месте с 42 очками.

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